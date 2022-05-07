Украина и Польша договорились о проезде без разрешений грузовиков с топливом

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.

"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Целью команды Министерства инфраструктуры в этих условиях является полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.