Украина и Польша договорились о проезде без разрешений грузовиков с топливом
16:23 06 мая Киев, Украина
Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши отменили разрешение на въезд для транспортировщиков топлива.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.
"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Целью команды Министерства инфраструктуры в этих условиях является полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы
.
Заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.
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