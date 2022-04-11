Украина и Перу подписали соглашение о безвизе

МИД Украины и Перу подписали соглашение, которое вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан двух стран.
Подписание состоялось в четверг, 15 июля, в Министерстве иностранных дел Украины, сообщила пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Он также отметил, что МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцам и открытие Украины для мира.
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