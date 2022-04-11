Украина и Перу подписали соглашение о безвизе

18:09 15 июля Киев, Украина





МИД Украины и Перу подписали соглашение, которое вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан двух стран.

Подписание состоялось в четверг, 15 июля, в Министерстве иностранных дел Украины, сообщила пресс-служба МИД Украины.



Отмечается, что соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Расширение безвиза с Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, который подписал документ от имени Украины.

Он также отметил, что МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцам и открытие Украины для мира.