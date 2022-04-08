Украина и ОБСЕ потребовали от Москвы актуальный список удерживаемых лиц

ТКГ от Украины и представитель ОБСЕ обратились к московскому руководству с требованием к следующему заседанию ТКГ сформировать актуальный список удерживаемых лиц, что значительно ускорит взаимообмен пленными.
Об этом сообщается на странице Украинской делегации в Facebook.
Уточняется, что Украина также направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и гибели вследствие этого украинских военнослужащих.
Украинская делегация добавила, что РФ снова заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков. Это было согласовано еще год назад в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ. Также другая сторона конфликта блокирует открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения.
Украинская делегация добавила, что РФ снова заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков. Это было согласовано еще год назад в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ. Также другая сторона конфликта блокирует открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения.
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