Украина и ОБСЕ потребовали от Москвы актуальный список удерживаемых лиц

19:54 07 июля Киев, Украина

ТКГ от Украины и представитель ОБСЕ обратились к московскому руководству с требованием к следующему заседанию ТКГ сформировать актуальный список удерживаемых лиц, что значительно ускорит взаимообмен пленными.

Об этом сообщается на странице Украинской делегации в Facebook.

"Украинская делегация и назначенная модератор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что Украина также направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и гибели вследствие этого украинских военнослужащих.



Украинская делегация добавила, что РФ снова заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков. Это было согласовано еще год назад в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ. Также другая сторона конфликта блокирует открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения.