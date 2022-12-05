Украина и ОАЭ намерены подписать акт о всеобъемлющем экономическом партнерстве

15:00 05 декабря Киев, Украина

5 декабря начались переговоры между Украиной и ОАЭ по заключению Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA).



Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.



Совместную заявку по этому поводу подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ, доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди.

"Намерение начать переговоры по заключению CEPA подтверждает приверженность двух стран укреплению двусторонних экономических связей и развитию мощных торговых и инвестиционных потоков между Украиной и ОАЭ. Начало усилий в этом направлении было положено в феврале прошлого года после визита в ОАЭ президента Украины Владимира Зеленского", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что по результатам 2021 года общий объем двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ составил $1,147 млрд, что является наибольшим показателем, которого достигли страны за всю историю двусторонних торгово-экономических отношений.



При этом объем инвестиций ОАЭ в экономику Украины в прошлом году достиг почти $243,3 млн.



В отраслевом разрезе наибольшую долю сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает торговля агропромышленной продукцией (более 50%), добавляют в Минэкономики.

"Поэтому для продовольственной безопасности на Ближнем Востоке Эмираты заинтересованы в как можно более экономическом восстановлении нашего государства", - заявили в министерстве.

"Заключение Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Украиной и ОАЭ раскроет полный потенциал нашего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, тем самым помогая нашим бизнес-сообществам развиваться и использовать новые возможности. ОАЭ получили заслуженную репутацию важного международного торгового и логистического центра. В то же время Украина известна своей ролью глобального гаранта продовольственной безопасности и быстрорастущего IТ-центра. Поэтому CEPA сделает наши экономики взаимодополняющими, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы над продвижением торговли, цифровой экономики, а также содействия нашему инвестиционному сотрудничеству", - отметила Юлия Свириденко.

По словам Тани бин Ахмед Аль Зейуди, Украина стала первым европейским государством, с которым ОАЭ намерены заключить CEPA.

"Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Украиной открывает ряд новых возможностей для наших экспортеров, инвесторов и производителей, а также предоставляет доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины. Мы стремимся договориться о взаимовыгодном Соглашении, которое может не только способствовать экономическому восстановлению Украины, но и долгосрочному развитию и дальнейшим перспективам", - добавил он.

Кроме торговли агропромышленной продукцией, наибольшую долю экономического сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает металлургия (около 30%), добавляет Минэкономики.

"В то же время чрезвычайно перспективным является сотрудничество в инфраструктурных проектах, энергетике, фармацевтической промышленности, а также в сфере инноваций, исследований, разработок и технологий", - говорится в сообщении.

Переговоры между Украиной и ОАЭ по заключению CEPA уже начались.



С украинской стороны переговорную группу возглавляет заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.