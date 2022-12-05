Украина и ОАЭ намерены подписать акт о всеобъемлющем экономическом партнерстве

5 декабря начались переговоры между Украиной и ОАЭ по заключению Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Совместную заявку по этому поводу подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ, доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Совместную заявку по этому поводу подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ, доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди.
Отмечается, что по результатам 2021 года общий объем двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ составил $1,147 млрд, что является наибольшим показателем, которого достигли страны за всю историю двусторонних торгово-экономических отношений.
При этом объем инвестиций ОАЭ в экономику Украины в прошлом году достиг почти $243,3 млн.
В отраслевом разрезе наибольшую долю сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает торговля агропромышленной продукцией (более 50%), добавляют в Минэкономики.
При этом объем инвестиций ОАЭ в экономику Украины в прошлом году достиг почти $243,3 млн.
В отраслевом разрезе наибольшую долю сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает торговля агропромышленной продукцией (более 50%), добавляют в Минэкономики.
По словам Тани бин Ахмед Аль Зейуди, Украина стала первым европейским государством, с которым ОАЭ намерены заключить CEPA.
Кроме торговли агропромышленной продукцией, наибольшую долю экономического сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает металлургия (около 30%), добавляет Минэкономики.
Переговоры между Украиной и ОАЭ по заключению CEPA уже начались.
С украинской стороны переговорную группу возглавляет заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.
С украинской стороны переговорную группу возглавляет заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.
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