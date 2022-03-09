Украина и Норвегия подписали меморандум по ядерной безопасности

Глава Минэнерго Герман Галущенко и министр иностранных дел Норвегии Эрик Сведал подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, документ предполагает создание двусторонней рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности. В задания участников группы будет входить обсуждение приоритетов и разработка стратегий, а также обеспечение эффективного внедрения общих проектов.
Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, урегулирование ситуации с расчетами по зеленому тарифу, а также развитие водородной энергетики как один из приоритетов на пути к чистой энергии.
Наконец, Галущенко и Сведал приветствовали сотрудничество между Украиной и Норвегией в сфере геологической разведки, в частности проведение сейсморазведочных работ в Черном море.
При этом одним из перспективных направлений сотрудничества определили также оффшорную ветроэнергетику.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, документ предполагает создание двусторонней рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности. В задания участников группы будет входить обсуждение приоритетов и разработка стратегий, а также обеспечение эффективного внедрения общих проектов.
Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, урегулирование ситуации с расчетами по зеленому тарифу, а также развитие водородной энергетики как один из приоритетов на пути к чистой энергии.
Наконец, Галущенко и Сведал приветствовали сотрудничество между Украиной и Норвегией в сфере геологической разведки, в частности проведение сейсморазведочных работ в Черном море.
При этом одним из перспективных направлений сотрудничества определили также оффшорную ветроэнергетику.
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