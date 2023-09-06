Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе"

17:03 30 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе



Он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше. Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и касается как двусторонних, так и транзитных перевозок. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры подписало протокол с профильным ведомством Норвегии о "транспортном безвизе" - возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений.Об этом сообщили в пресс-службе Минразвития общин.Он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше. Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и касается как двусторонних, так и транзитных перевозок.

"Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвиз" - сейчас 35 государств", - отметил замминистра Сергей Деркач.

Чтобы воспользоваться "безвизом" у перевозчика должен быть сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика. В то же время для транспортных средств низшего класса экологичности остается возможность выполнять перевозки.



Во время заседания украино-норвежской Смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год. Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 — из/в третьи страны.



В июне 2023 года Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Северной Македонией. Кроме этого, удалось согласовать квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год с Азербайджаном.



Между Евросоюзом и Украиной действует Соглашение о либерализации автомобильных перевозок, предусматривающее выполнение двусторонних и транзитных перевозок без разрешений. Речь идет о возможности выполнять безразрешительные перевозки в 27 стран ЕС.