Украина и Нидерланды стремятся привлечь Испанию к "коалиции Patriot"

12:16 08 июня Киев, Украина





Информация об этом поступила из El Pais, ведущего испанского издания.



Президент Владимир Зеленский лично обратился с просьбой к испанскому премьеру Педро Санчесу во время прошлонедельного саммита Европейского политического сообщества вблизи Кишинева.



Зеленский также обсудил этот вопрос с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Однако Эрдоган выступает против вывода Patriot из своей страны до истечения срока действия контракта, который заканчивается в конце текущего года. Украина и Нидерланды давят на Испанию с целью присоединения к "коалиции Patriot" и предоставления Киеву противоракетной обороны для обеспечения защиты от возможных российских атак.Информация об этом поступила из El Pais, ведущего испанского издания.Президент Владимир Зеленский лично обратился с просьбой к испанскому премьеру Педро Санчесу во время прошлонедельного саммита Европейского политического сообщества вблизи Кишинева.Зеленский также обсудил этот вопрос с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Испания разместила батарею Patriot в Турции, на базе Инджирлик, с 2015 года.Однако Эрдоган выступает против вывода Patriot из своей страны до истечения срока действия контракта, который заканчивается в конце текущего года.

В Испании находятся две батареи Patriot - одна размещена на турецкой базе, а другая на восточном побережье страны, в автономном сообществе Валенсия, и является важным компонентом национальной обороны.