Украина и Молдова восстановят тесное сотрудничество
07:31 19 ноября Киев, Украина
Президент Молдовы Майя Санду
и украинский посол Марко Шевченко обсудили необходимость скорейшей разморозки двухсторонних отношений между странами.
Об этом сказано в заявлении партии Санду “Действие и солидарность”.
“Избранный президент Майя Санду встретилась с Послом Украины в Республике Молдова Марко Шевченко, которого она поблагодарила за поздравление Президента Украины Владимира Зеленского, и обсудила текущую ситуацию в Республике Молдова и необходимость тесного сотрудничества между двумя странами”,
— сказано в заявлении.
Сообщается, что во время беседы Санду подчеркнула важность развития стратегического партнерства между Республикой Молдова и Украиной.
“У нас много общих проблем, а также много возможностей, которых мы можем достичь вместе. Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. В то же время мы обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции”, — заявила она.
Избранный президент также подчеркнула, что у Республики Молдова и Украины есть полная повестка дня, которая будет возобновлена в ближайшее время.
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