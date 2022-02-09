Украина и Молдова станут ближе: страны заключат соглашение о взаимном признании ковид-сертификатов

Итогом вчерашней встречи парламентариев Грузии, Молдовы и Украины стало намерение заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество.
Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой.
"Стороны отдельно обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа этого года в Киеве, а также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки дня", - отмечается в сообщении.
"Стороны отдельно обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа этого года в Киеве, а также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки дня", - отмечается в сообщении.
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