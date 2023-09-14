Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года

18:26 14 сентября Киев, Украина

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина и Молдова согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между государствами до конца 2025 года.





Соглашение предусматривает возможность производить двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.



Протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской Смешанной Комиссии о международном автомобильном сообщении 13-14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минразвития Соглашение предусматривает возможность производить двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.Протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской Смешанной Комиссии о международном автомобильном сообщении 13-14 сентября.

"Возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы - один из инструментов налаживания и наращивания наших экспортных возможностей. Отдельно также уже работаем вопрос верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощение процедуры их открытия перевозчиками. Ценим сотрудничество с Молдовой для экономического развития наших стран", – отметил Кубраков.

Предыдущее Соглашение о либерализации грузовых перевозок было подписано в августе 2022 года до конца этого года и предусмотрена возможность продления по соглашению сторон.