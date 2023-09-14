Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина и Молдова согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между государствами до конца 2025 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Минразвития.
Соглашение предусматривает возможность производить двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.
Протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской Смешанной Комиссии о международном автомобильном сообщении 13-14 сентября.
Соглашение предусматривает возможность производить двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.
Протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской Смешанной Комиссии о международном автомобильном сообщении 13-14 сентября.
Предыдущее Соглашение о либерализации грузовых перевозок было подписано в августе 2022 года до конца этого года и предусмотрена возможность продления по соглашению сторон.
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