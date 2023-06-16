Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через реку Днестр

15:17 12 июня Киев, Украина

Украина и Молдова заключили соглашение о строительстве важного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь - Косеуць.

Соглашение было подписано вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилией Дабижей.



Этот мостовой переход является практическим продолжением договоренностей, достигнутых в прошлом году между президентами Украины и Молдовы. Он будет служить ключевым элементом транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.

Кроме того, новый мост позволит украинским экспортерам выбрать кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, обходя оккупированное россиянами Приднестровье.



Ямпольский мост станет альтернативой существующей паромной переправе на пограничном переходе Ямполь - Косеуц и поможет снять транспортную нагрузку с международного пограничного перехода Могилев-Подольский - Отач, через который проходит большой объем грузового и пассажирского транспорта между Украиной и Молдовой.



Протяженность моста составит более 1400 метров. Он будет иметь две полосы движения, а также тротуары с обеих сторон. При строительстве будут учтены стандарты безбарьерности, включая понижение уровня бортового камня в области пешеходных переходов и использование предупредительных тактильных полос.