Украина и Молдова на пути к Евросоюзу: переговоры рекомендованы Еврокомиссией

14:18 08 ноября Киев, Украина

Европейская комиссия дала рекомендацию Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сказала президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

"Украина продолжает бороться с огромными трудностями и трагедией, спровоцированными агрессивной войной россии. И все же украинцы глубоко реформируют страну, даже когда они ведут войну, имеющую для них экзистенциальное значение", — сказала она.

По словам президента ЕК, Украина завершила более 90% необходимых шагов, предпринятых ЕС в прошлом году.

"Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, в общественной жизни, также новый закон о медиа и прогрессе национальных меньшинств", — сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что остальные реформы проводятся и Еврокомиссия одобряет эти усилия.

"Мы рекомендовали сегодня Раде открыть сессию переговоров о вступлении. Мы также рекомендуем Раде принять рамки переговоров после того, как Украина осуществит текущие реформы, о чем мы сообщим в марте 2024 года", - сказала президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляен объяснила, что ЕК дает Совету ЕС рекомендацию начать переговоры о вступлении. Затем Совет должен принять политическое решение.

"В декабре состоится заседание Евросовета. Там это будет "на столе". Если Рада примет политическое решение сказать "да", мы принимаем рекомендацию Комиссии и открываем переговоры о вступлении. Работа может начаться немедленно", - сказала она.

Президент ЕК добавила, что продолжительность переговоров о членстве Украины в ЕС зависит от скорости реформ.

"У нас есть несколько реформ в Украине, но они все еще, если можно так сказать, в процессе реализации, на пути к этому. Они должны завершить эту работу. Это четко отмечено в нашей рекомендации, и до марта мы отчитаемся о прогрессе, но мы можем приступить к работе немедленно, когда Европейский Совет даст зеленый свет в своем решении в декабре", — отметила фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что преступления россиян в Украине подтолкнули ЕС к активизации процесса расширения.

"И Западные Балканы, Грузия, Молдова и Украина очень четко выбрали, что они хотят присоединиться к ЕС. Это очень важный момент, потому что эти страны - наша европейская семья. Мы хотим, чтобы они были в Евросоюзе. Здесь есть над чем работать. Но мы очень четко понимаем, какова наша цель и должны использовать этот импульс сейчас, чтобы завершить работу", — сказала президент ЕК.

Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС открыть переговоры о вступлении с Молдовой .