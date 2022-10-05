Украина и Латвия будут совместно противодействовать российской пропаганде

18:37 05 октября Киев, Украина

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию и Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере регулирования телерадиовещания, чтобы в частности противодействовать российской пропаганде.



Стороны отметили, что информационная безопасность телерадиопространства является непременным составным и важнейшим условием для обеспечения национальной безопасности обоих государств.

"Мы сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве. Латвия также вычищает в своем информационном пространстве российские СМИ. В страну сейчас прибежало много так называемых хороших россиян. И латвийцы сейчас думают, что с этим делать. Как регулировать свое медийное пространство. Мы поделимся с коллегами своим военным опытом. Латвийцы хотят быть к этому готовы", — сказала председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

Глава Национального совета по вопросам электронных средств массовой информации Латвии Иварс Аболиньш отметил, что на сегодняшний день в Латвии работает только один российский телеканал — "Дождь"

"Наш мониторинг показывает, что этот телеканал уважает наши законы и мы не видим негативных последствий его работы. Украина - первая, которая начала ограничивать влияние российских СМИ. Вы сделали это после аннексии Крыма", - сказал он.

Однако, по словам Аболиньша, украинцы должны быть очень осторожны не только с информационными российскими программами, но и развлекательными.

"Не стоит забывать, что у таких шоу тоже есть большая часть российской пропаганды. Например, в "Comedy Club" всегда смеются над иностранными политиками, но никогда не критикуют российских", — отметил Аболиньш.

По словам Герасимьюк, меморандум будет предусматривать большое сотрудничество, в частности обмен информационным продуктом.