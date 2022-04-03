Украина и Китай - партнеры в развитии инфраструктурных проектов

16:07 06 июля Киев, Украина

Правительства Украины и Китая подписали соглашение о взаимовыгодном партнерстве в сфере создания масштабных инфраструктурных проектов, таких как аэропорт, порт и железнодорожный транзит.

Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.



Отмечается, что приоритетными направлениями будут железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.



Соглашение предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китая, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.



В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, которые будут поддерживаться средствами КНР.