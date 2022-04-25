Украина и Израиль обсуждают взаимное признание ковид-сертификатов

06:15 27 июля Киев, Украина

Взаимное признание ковид-сертификатов с Израилем - одна из приоритетных задач украинского посольства в этой стране, сейчас в этом направлении ведется активная работа.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.



В понедельник, 26 июля, состоялась онлайн-встреча представителей министерств и ведомств Украины и Израиля, задействованных в мероприятиях по внедрению "ковидных сертификатов" для путешествий за границу.



Стороны обменялись информацией о приведении технического содержания сертификатов в соответствии с правилами обеих стран и нормами Всемирной организации здравоохранения.



Посол Украины Евгений Корнийчук отметил необходимость скорейшего, безусловного подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19.



Это, среди прочего, позволит организовать безопасное посещение Украины израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.