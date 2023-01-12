Украина и Италия заключили новое двустороннее энергетическое партнерство

В скором времени Украина и Италия начнут новое двустороннее энергетическое партнерство по воплощению современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов. Об этом договорились министр энергетики Украины Герман Галущенко с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Пичетто Фратином, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Галущенко выразил благодарность за помощь, которую Рим оказывает Киеву для проведения восстановительных и ремонтных работ.
Галущенко выразил благодарность за помощь, которую Рим оказывает Киеву для проведения восстановительных и ремонтных работ.
В свою очередь Фратин выразил полную поддержку и солидарность народу Украины в борьбе с российской агрессией.
Он заверил, что Рим будет и дальше оказывать помощь, в частности в вопросах восстановления и послевоенного восстановления. Более того, выразил готовность к сотрудничеству в проектах по декарбонизации, устойчивому развитию и энергоэффективности.
Он заверил, что Рим будет и дальше оказывать помощь, в частности в вопросах восстановления и послевоенного восстановления. Более того, выразил готовность к сотрудничеству в проектах по декарбонизации, устойчивому развитию и энергоэффективности.
Кроме того, во время встречи министры также обсудили инициативу подписания меморандума о сотрудничестве для усиления взаимодействия в достижении целей климатической нейтральности и реализации проектов устойчивого развития.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии