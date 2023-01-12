Украина и Италия заключили новое двустороннее энергетическое партнерство

08:44 12 января Киев, Украина

В скором времени Украина и Италия начнут новое двустороннее энергетическое партнерство по воплощению современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов. Об этом договорились министр энергетики Украины Герман Галущенко с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Пичетто Фратином, сообщает пресс-служба Минэнерго.



Галущенко выразил благодарность за помощь, которую Рим оказывает Киеву для проведения восстановительных и ремонтных работ.

"Особенно благодарю за последнее решение правительства Италии о выделении 10 миллионов евро для помощи Украине. Это значительный вклад в поддержку нашей страны в эти сложные времена, когда россия не прекращает свои варварские действия и более 3 месяцев обстреливает гражданскую энергетическую инфраструктуру", - отметил Галущенко.

В свою очередь Фратин выразил полную поддержку и солидарность народу Украины в борьбе с российской агрессией.



Он заверил, что Рим будет и дальше оказывать помощь, в частности в вопросах восстановления и послевоенного восстановления. Более того, выразил готовность к сотрудничеству в проектах по декарбонизации, устойчивому развитию и энергоэффективности.

"Украина и Италия планируют положить начало новому двустороннему энергетическому партнерству, которое будет способствовать воплощению современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления нашего государства", - рассказали в Минэнерго.



Кроме того, во время встречи министры также обсудили инициативу подписания меморандума о сотрудничестве для усиления взаимодействия в достижении целей климатической нейтральности и реализации проектов устойчивого развития.