Украина и Италия вышли на новый уровень диалога в энергетической сфере

Сотрудничество Украины с Италией в энергетической сфере представляет большой интересе для обеих стран.
Это во время встречи обсудили и.о. Министра энергетики Украины Ольга Буславец и Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Давид Ла Чечиль, говорится на сайте Министерства энергетики Украины во вторник, 8 сентября.
Новый уровень диалога
Интеграция на рынки ЕС
По словам и. о. министра энергетики, стратегической целью нашего государства является интеграция украинских рынков на рынки Евросоюза и введение максимально приближенных законодательных и регуляторных условий с законодательством ЕС.
По словам и. о. министра энергетики, стратегической целью нашего государства является интеграция украинских рынков на рынки Евросоюза и введение максимально приближенных законодательных и регуляторных условий с законодательством ЕС.
Она заверила, что Украина намерена в дальнейшем выполнять свои обязательства перед инвесторами: "Мы будем всесторонне поддерживать компании, которые будут инвестировать в Украину".
"Зеленая" энергетика
Также Буславец акцентировала внимание на развитии "зеленой" энергетики:
Ольга Буславець и Давиде Ла Чечилия договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в частности, при подготовке заседания совместной межправительственной комиссии, которое должно состояться осенью.
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