Украина и Италия вышли на новый уровень диалога в энергетической сфере

15:35 08 Сентябрь Киев, Украина

Сотрудничество Украины с Италией в энергетической сфере представляет большой интересе для обеих стран.

Это во время встречи обсудили и.о. Министра энергетики Украины Ольга Буславец и Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Давид Ла Чечиль, говорится на сайте Министерства энергетики Украины во вторник, 8 сентября.



Новый уровень диалога

"Надеюсь, что в результате нашей встречи мы сможем начать новый уровень диалога между Украиной и Италией в сфере энергетики, который станет импульсом для реализации новых проектов, стратегически важных для усиления энергетической безопасности", - сказала Ольга Буславец.

Интеграция на рынки ЕС



По словам и. о. министра энергетики, стратегической целью нашего государства является интеграция украинских рынков на рынки Евросоюза и введение максимально приближенных законодательных и регуляторных условий с законодательством ЕС.

"Синхронизация объединенной энергетической системы Украины к ENTSO-E - приоритетное и стратегическое направление евроинтеграционных стремлений Украины в электроэнергетической сфере", - отметила Буславец.

Она заверила, что Украина намерена в дальнейшем выполнять свои обязательства перед инвесторами: "Мы будем всесторонне поддерживать компании, которые будут инвестировать в Украину".



"Зеленая" энергетика



Также Буславец акцентировала внимание на развитии "зеленой" энергетики:

"Мы ожидаем сотрудничества с иностранными партнерами и привлечения технической помощи при осуществлении ключевых мероприятий по развитию и интеграции водородных технологий, в частности будет включать в себя разработку водородной концепции и реализацию пилотных проектов", - подчеркнула она.

Ольга Буславець и Давиде Ла Чечилия договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в частности, при подготовке заседания совместной межправительственной комиссии, которое должно состояться осенью.