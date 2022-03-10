Украина и Италия подпишут новое соглашение о признании водительских прав
17:43 10 Июнь Киев, Украина
Одобрен проект Соглашения между Кабмином Украины и Правительством Италии о взаимном признании и обмене удостоверений водителя.
Соответствующее распоряжение № 585-р опубликовано на Правительственном портале.
"Одобрить проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Уполномочить министра внутренних дел Авакова Арсена Борисовича подписать указанное Соглашение", - говорится в сообщении.
Кроме того, Кабмин одобрил проект межправительственного соглашения с Италией о полицейском сотрудничестве, уполномочив главу МВД на его подписание.
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