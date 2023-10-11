Украина и Хорватия подписали соглашение о разминировании и восстановлении

Украина и Хорватия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области разминирования.
Согласно информации, представленной пресс-службой Министерства экономики Украины, Украина признательна Хорватии за широкий спектр поддержки, которую она предоставляет украинскому народу и государству с начала масштабного вторжения россии. Эта поддержка включает в себя политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь. Хорватия также инициировала и реализует программы по оздоровлению украинских защитников и детей бойцов.
Подписание соглашения о сотрудничестве в области разминирования и восстановления связано с тем, что Украине нужен опыт Хорватии в сфере разминирования, а также в реконструкции и восстановлении. Особый акцент делается на организации и модерации процесса разминирования.
Соглашение подразумевает активное сотрудничество в области разминирования, включая обмен опытом, использование хорватских машин для разминирования на украинских полях, и локализацию производства таких машин в Украине. Основной целью сотрудничества является очистка украинской территории от мин, обеспечение безопасности граждан и восстановление страны.
Согласно информации, представленной пресс-службой Министерства экономики Украины, Украина признательна Хорватии за широкий спектр поддержки, которую она предоставляет украинскому народу и государству с начала масштабного вторжения россии. Эта поддержка включает в себя политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь. Хорватия также инициировала и реализует программы по оздоровлению украинских защитников и детей бойцов.
Подписание соглашения о сотрудничестве в области разминирования и восстановления связано с тем, что Украине нужен опыт Хорватии в сфере разминирования, а также в реконструкции и восстановлении. Особый акцент делается на организации и модерации процесса разминирования.
Соглашение подразумевает активное сотрудничество в области разминирования, включая обмен опытом, использование хорватских машин для разминирования на украинских полях, и локализацию производства таких машин в Украине. Основной целью сотрудничества является очистка украинской территории от мин, обеспечение безопасности граждан и восстановление страны.
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