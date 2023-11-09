Украина и Holtec International планируют построить завод по производству контейнеров для отработанного топлива

Национальная атомная энергетическая компания Украины (НАЭК Энергоатом) и американская компания Holtec International выражают планы по строительству завода в Украине для производства контейнеров, предназначенных для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ.
Эта информация стала известна после встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с президентом и исполнительным директором Holtec International Крисом Сингхом в Вашингтоне.
Уже существующее центральное хранилище для "сухого" хранения отработанного ядерного топлива в Украине было построено до начала полномасштабной войны и успешно используется для хранения материалов с украинских атомных электростанций. Это позволяет Украине экономить значительные средства, а также предотвращает вывоз отработанного ядерного топлива в россию.
Партнеры, НАЭК Энергоатом и Holtec International, планируют построить завод в Украине, где будет производиться оборудование для малых модульных реакторов (ММР) по технологии Holtec SMR. Этот завод, помимо обеспечения строительства ММР в Украине, также станет платформой для экспорта этой технологии в другие страны Европы.
Президент Holtec International отметил, что Украина, при наличии поддержки, может стать энергетическим хабом Европы после победы. Он также выразил уверенность в том, что потенциал Украины в области ядерной энергетики превосходит возможности других стран региона.
Эта информация стала известна после встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с президентом и исполнительным директором Holtec International Крисом Сингхом в Вашингтоне.
Уже существующее центральное хранилище для "сухого" хранения отработанного ядерного топлива в Украине было построено до начала полномасштабной войны и успешно используется для хранения материалов с украинских атомных электростанций. Это позволяет Украине экономить значительные средства, а также предотвращает вывоз отработанного ядерного топлива в россию.
Партнеры, НАЭК Энергоатом и Holtec International, планируют построить завод в Украине, где будет производиться оборудование для малых модульных реакторов (ММР) по технологии Holtec SMR. Этот завод, помимо обеспечения строительства ММР в Украине, также станет платформой для экспорта этой технологии в другие страны Европы.
Президент Holtec International отметил, что Украина, при наличии поддержки, может стать энергетическим хабом Европы после победы. Он также выразил уверенность в том, что потенциал Украины в области ядерной энергетики превосходит возможности других стран региона.
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