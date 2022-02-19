Украина и Грузия определили приоритеты оборонного сотрудничества

План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии подписали Андрей Таран и Джуаншер Бурчуладзе.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины (МОУ).
Подписание состоялось в ходе визита украинской делегации во главе с Андреем Тараном в Грузию. В первый день состоялись рабочие встречи делегации МОУ с премьер-министром этой страны Иракли Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.
Подписание состоялось в ходе визита украинской делегации во главе с Андреем Тараном в Грузию. В первый день состоялись рабочие встречи делегации МОУ с премьер-министром этой страны Иракли Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.
Как отмечается, во время двусторонней встречи Таран и Бурчуладзе обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, о ситуацию с безопасностью на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных украинских и грузинских территориях, вокруг границ обоих государств. Также главы оборонных ведомств Украины и Грузии обратили внимание на положение дел в Азово-Черноморском регионе из-за регулярных нарушений РФ свободного и безопасного судоходства во всех водах в соответствии с международными соглашениями.
По результатам двусторонней встречи министры подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Грузии на определенный срок.
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