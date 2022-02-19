Украина и Грузия определили приоритеты оборонного сотрудничества

09:37 26 Май Киев, Украина

План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии подписали Андрей Таран и Джуаншер Бурчуладзе.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины (МОУ).



Подписание состоялось в ходе визита украинской делегации во главе с Андреем Тараном в Грузию. В первый день состоялись рабочие встречи делегации МОУ с премьер-министром этой страны Иракли Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

"Нас с Грузией объединяют общие угрозы и цели развития. Наши народы разделяют стремление к европейской и евроатлантической интеграции. Грузия , как и Украина, стремится получить План действий по членству в НАТО. Мы полны решимости углубить сотрудничество для эффективного противодействия региональным и глобальным угрозам", - заявил Таран.

Как отмечается, во время двусторонней встречи Таран и Бурчуладзе обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, о ситуацию с безопасностью на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных украинских и грузинских территориях, вокруг границ обоих государств. Также главы оборонных ведомств Украины и Грузии обратили внимание на положение дел в Азово-Черноморском регионе из-за регулярных нарушений РФ свободного и безопасного судоходства во всех водах в соответствии с международными соглашениями.

"Учитывая регулярные деструктивные проявления и агрессию со стороны России, Андрей Таран и Джуаншер Бурчуладзе определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества по направлениям кибербезопасности, военно-технической сферы, совместного участия в международных военных учениях и внедрения стандартов НАТО в повседневную деятельность национальных вооруженных сил. Стороны обменялись опытом по противодействию эскалации агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По результатам двусторонней встречи министры подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Грузии на определенный срок.