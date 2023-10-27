Украина и Германия создали совместное оборонное предприятие - Шмыгаль

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" (ранее государственный концерн "Укроборонпром") создали совместное предприятие.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" было зарегистрировано 18 октября.
По словам главы правительства, совместное предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт поставленной Украине техники. Также на этом предприятии пройдет локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.
Он отметил, что ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" было зарегистрировано 18 октября.
По словам главы правительства, совместное предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт поставленной Украине техники. Также на этом предприятии пройдет локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.
28 сентября федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило концерну Rheinmetall создать совместное оборонное предприятие в Украине.
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