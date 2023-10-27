Украина и Германия создали совместное оборонное предприятие - Шмыгаль

17:59 24 октября Киев, Украина

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" (ранее государственный концерн "Укроборонпром") создали совместное предприятие.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Он отметил, что ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" было зарегистрировано 18 октября.



По словам главы правительства, совместное предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт поставленной Украине техники. Также на этом предприятии пройдет локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

"Создание совместного предприятия без преувеличения знаковым событием, которое выводит сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе строить арсенал свободного мира", - добавил Шмыгаль.

28 сентября федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило концерну Rheinmetall создать совместное оборонное предприятие в Украине.