Украина и Франция: соглашение о производстве беспилотников Aarok MALE

Украинское предприятие "Антонов" и французская компания Turgis & Gaillard заключили соглашение о совместном производстве более доступной версии беспилотника Aarok MALE.
Договор был подписан во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев 28 сентября, сообщает LaTribune.
Президент и основатель Turgis & Gaillard, Фанни Тюржи, отметила, что планируется выпустить данный беспилотник в Украине в следующем году. После подписания соглашения украинская и французская стороны должны согласовать последующие шаги на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производство беспилотников.
Договор был подписан во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев 28 сентября, сообщает LaTribune.
Президент и основатель Turgis & Gaillard, Фанни Тюржи, отметила, что планируется выпустить данный беспилотник в Украине в следующем году. После подписания соглашения украинская и французская стороны должны согласовать последующие шаги на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производство беспилотников.
Одним из вопросов является выбор места для сборки дронов и определение оборудования, которое будет использоваться при создании БПЛА.
Беспилотник Aarok, выпускаемый "Антоновом", предназначен исключительно для нужд Вооруженных сил Украины.
Беспилотник Aarok, выпускаемый "Антоновом", предназначен исключительно для нужд Вооруженных сил Украины.
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