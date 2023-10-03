Украина и Франция: соглашение о производстве беспилотников Aarok MALE

18:26 03 октября Киев, Украина

Украинское предприятие "Антонов" и французская компания Turgis & Gaillard заключили соглашение о совместном производстве более доступной версии беспилотника Aarok MALE.



Договор был подписан во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев 28 сентября, сообщает LaTribune.



Президент и основатель Turgis & Gaillard, Фанни Тюржи, отметила, что планируется выпустить данный беспилотник в Украине в следующем году. После подписания соглашения украинская и французская стороны должны согласовать последующие шаги на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производство беспилотников.

Одним из вопросов является выбор места для сборки дронов и определение оборудования, которое будет использоваться при создании БПЛА.



Беспилотник Aarok, выпускаемый "Антоновом", предназначен исключительно для нужд Вооруженных сил Украины.