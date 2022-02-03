Украина и Франция подписали ряд соглашений на сумму более 1,3 млрд евро

По итогам визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр в Киев, подписаны четыре договора о сотрудничестве на сумму более 1,3 млрд евро, предусматривающие реализацию ряда проектов в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, 13 мая.
Заключенные соглашения предусматривают:
▪️ поставки 130 электровозов компанией Альстом на сумму до 900 млн евро;
▪️ поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;
▪️ улучшение водоснабжения в Луганской области;
▪️ улучшения качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.
Заключенные соглашения предусматривают:
▪️ поставки 130 электровозов компанией Альстом на сумму до 900 млн евро;
▪️ поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;
▪️ улучшение водоснабжения в Луганской области;
▪️ улучшения качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.
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