Украина и Франция подписали ряд соглашений на сумму более 1,3 млрд евро

14:21 13 Май Киев, Украина

По итогам визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр в Киев, подписаны четыре договора о сотрудничестве на сумму более 1,3 млрд евро, предусматривающие реализацию ряда проектов в Украине.





Заключенные



▪️ поставки 130 электровозов компанией Альстом на сумму до 900 млн евро;

▪️ поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;

▪️ улучшение водоснабжения в Луганской области;

▪️ улучшения качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, 13 мая.Заключенные соглашения предусматривают:▪️ поставки 130 электровозов компанией Альстом на сумму до 900 млн евро;▪️ поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;▪️ улучшение водоснабжения в Луганской области;▪️ улучшения качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.