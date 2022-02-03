Украина и Франция подписали ряд соглашений на сумму более 1,3 млрд евро

14:21 13 Май Киев, Украина

По итогам визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр в Киев, подписаны четыре договора о сотрудничестве на сумму более 1,3 млрд евро, предусматривающие реализацию ряда проектов в Украине. 
 
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, 13 мая.

Заключенные соглашения предусматривают:

▪️ поставки 130 электровозов компанией Альстом на сумму до 900 млн евро;
▪️ поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;
▪️ улучшение водоснабжения в Луганской области;
▪️ улучшения качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.
"Отдельно отмечу: все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест. Это вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства", - сказал Шмыгаль.