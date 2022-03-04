Украина и ЕС провели первый раунд Кибердиалога

17:58 04 Июнь Киев, Украина

3 июня 2021 Украина и Евросоюз провели первый раунд Кибердиалога, стороны обсудили вопросы кибербезопасности и цифровой трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба МИД , 4 июня.

«Украина и ЕС подтвердили свою приверженность глобальному, открытому, стабильному и безопасному киберпространству, которое полностью соответствует принципам верховенства права, в котором права лиц одинаково защищены в Сети и за ее пределами и в котором безопасность, экономическое развитие, процветание и единство свободных и демократических обществ поощряются и надлежащим образом защищены», - отмечается в совместном заявлении сторон.

В ходе первого раунда кибердиалога Украина и Евросоюз предоставили информацию об институциональной структуре и полномочиях органов в сфере киберпространства. Кроме того, были обсуждены последние наработки в разработке соответствующих политик и законодательных инициатив, включая обновление Директивы ЕС о безопасности сетевых и информационных систем (Директива NIS), и усилия Украины в разработке политик и законодательства в сфере кибербезопасности, согласованных с правовой и институциональной базами ЕС.



Во время встречи стороны также обсудили вопросы цифровой трансформации и деятельности по развитию способностей, которые содействуют киберстойкости и борьбе с киберпреступностью в Украине и мире. Стороны подчеркнули важность кибербезопасности как необходимого элемента обеспечения доверия к усилиям по цифровой трансформации и продемонстрировали приверженность активизации поддержки в этой сфере.



Участники подчеркнули необходимость развития диалога по кибербезопасности и достижения практических результатов сотрудничества.



Как сообщили в МИД, сопредседателями со стороны ЕС выступили директор по вопросам безопасности и оборонной политики Европейской службы внешней деятельности Йоганнек Белфорт и начальник отдела кибербезопасности и политики цифровой приватности - заместитель директора генерального директората Европейской Комиссии по цифровому обществу, доверию и безопасности Якуб Боратынский, а с украинской стороны - директор департамента ЕС и НАТО Министерства иностранных дел Украины Марина Михайленко. Ряд государств-членов ЕС выступили в качестве наблюдателей.