Украина и ЕС подписали сразу пять важных соглашений

На полях заседания Совета ассоциации Украина-Евросоюз подписали пять важных соглашений, которые приближают Украину к вступлению в Европейский Союз и содействуют стойкости государства в войне против российского агрессора.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Речь идет о:
Речь идет о:
Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.
Согласно соглашению ЕС, соглашается осуществить финансирование, а Украина соглашается принять финансирование такой меры бюджетной поддержки.
Это грантовое финансирование ЕС поможет обеспечить жилье и обучение для внутренне перемещенных лиц и возвращающихся, а также поддержать аграрный сектор
Соглашение об участии Украины в программе ЕС «Цифровая Европа» (2021-2027)
Документ обеспечит участие Украины в этой программе согласно принципам и условиям, установленным статьей 451 Соглашения об ассоциации между Украиной.
Участие в программах по внедрению цифровых технологий должно обеспечивать взаимные выгоды для сторон с соблюдением высокого уровня защиты данных, цифровых прав, основополагающих прав и этических стандартов, и признавая, что стороны оставляют за собой право ограничивать или оговаривать участие в определенных действиях на основании должным образом оправданных соображений безопасности.
Участие в программах по внедрению цифровых технологий должно обеспечивать взаимные выгоды для сторон с соблюдением высокого уровня защиты данных, цифровых прав, основополагающих прав и этических стандартов, и признавая, что стороны оставляют за собой право ограничивать или оговаривать участие в определенных действиях на основании должным образом оправданных соображений безопасности.
Соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере
Участие Украины в Таможенной программе предусматривает присоединение к общей защищенной таможенной сети (CCN/CSI), что необходимо для присоединения Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о процедуре совместного транзита (так называемого "таможенного безвиза") с 1 октября.
Соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро
Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местному самоуправлению и общественным организациям.
Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis
Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Также в области налогообложения в Украине будут использоваться современные европейские ИТ-системы.
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