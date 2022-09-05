Украина и ЕС подписали сразу пять важных соглашений

18:37 05 сентября Киев, Украина

На полях заседания Совета ассоциации Украина-Евросоюз подписали пять важных соглашений, которые приближают Украину к вступлению в Европейский Союз и содействуют стойкости государства в войне против российского агрессора.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.



Речь идет о:





Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.

Согласно соглашению ЕС, соглашается осуществить финансирование, а Украина соглашается принять финансирование такой меры бюджетной поддержки.

Это грантовое финансирование ЕС поможет обеспечить жилье и обучение для внутренне перемещенных лиц и возвращающихся, а также поддержать аграрный сектор

Соглашение об участии Украины в программе ЕС «Цифровая Европа» (2021-2027)

Документ обеспечит участие Украины в этой программе согласно принципам и условиям, установленным статьей 451 Соглашения об ассоциации между Украиной.



Участие в программах по внедрению цифровых технологий должно обеспечивать взаимные выгоды для сторон с соблюдением высокого уровня защиты данных, цифровых прав, основополагающих прав и этических стандартов, и признавая, что стороны оставляют за собой право ограничивать или оговаривать участие в определенных действиях на основании должным образом оправданных соображений безопасности.





Соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере

Участие Украины в Таможенной программе предусматривает присоединение к общей защищенной таможенной сети (CCN/CSI), что необходимо для присоединения Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о процедуре совместного транзита (так называемого "таможенного безвиза") с 1 октября.