Украина и другие страны ведут работу по эвакуации защитников из Мариуполя

07:14 14 мая Киев, Украина

Украина не оставит своих людей, своих защитников. Как заявил во время видеообращения 13 мая президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время ведутся очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии из Мариуполя и завода Азовсталь в частности. Речь идет о медиках и защитниках, которые оказались там, в окружении войск РФ.

"Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками", - заявил глава государства.

Известно, что бойцы полка Азов продолжают выбивать российских оккупантов с ранее захваченных ими позиций на территории Азовстали.

Ранее сообщалось, что Израиль, Турция и Швейцария работают над освобождением защитников Мариуполя с осажденного завода Азовсталь.

В свою очередь, Верещук сообщила, что сейчас Киев ведет переговоры с Москвой только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах с Азовстали.

Напомним, оккупанты не согласны на экстракцию украинских военных с Азовстали.