Украина и Дания обсуждают вопрос взаимного признания документов о вакцинации

Чтобы упростить трансграничные поездки граждан, глава МИД Украины предложил датскому коллеге заключить соглашение о взаимном признании свидетельств и сертификатов о вакцинации.
Этот и другие вопросы глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба и глава МИД Дании Йеппе Кофод обсудили на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.
Также Дмитрий Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.
Министры приветствовали начало деятельности датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Йеппе Кофод поддержал предложение Дмитрия Кулебы провести в ближайшее время бизнес-форум.
Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепления обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрения возобновляемых источников энергии.
Кроме того стороны уделили особое внимание противодействию реализации геополитического проекта Северный поток - 2.
Министры приветствовали начало деятельности датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Йеппе Кофод поддержал предложение Дмитрия Кулебы провести в ближайшее время бизнес-форум.
Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепления обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрения возобновляемых источников энергии.
Кроме того стороны уделили особое внимание противодействию реализации геополитического проекта Северный поток - 2.
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