Украина и Дания обсуждают вопрос взаимного признания документов о вакцинации

08:16 08 июля Киев, Украина

Чтобы упростить трансграничные поездки граждан, глава МИД Украины предложил датскому коллеге заключить соглашение о взаимном признании свидетельств и сертификатов о вакцинации.

Этот и другие вопросы глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба и глава МИД Дании Йеппе Кофод обсудили на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.

Также Дмитрий Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.



Министры приветствовали начало деятельности датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Йеппе Кофод поддержал предложение Дмитрия Кулебы провести в ближайшее время бизнес-форум.



Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепления обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрения возобновляемых источников энергии.



Кроме того стороны уделили особое внимание противодействию реализации геополитического проекта Северный поток - 2.