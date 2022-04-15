Украина и Бразилия откроют новую страницу отношений

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с бразильским коллегой Эрнесто Араужо вопрос активизации двусторонних отношений.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Министры отметили важность осуществления в следующем году визита президента Бразилии в Украину и договорились об активном сотрудничестве для содержательной подготовки визита.
Глава МИД Украины предложил провести в ближайшее время украино-бразильский бизнес-форум для взаимной презентации торговых и инвестиционных возможностей и дальнейшего налаживания прямых контактов между бизнесом.
Министр иностранных дел Украины проинформировал своего бразильского коллегу Эрнесто Араужо о ситуации на временно оккупированных территориях Украины и украинской инициативе по созданию Крымской платформы.
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