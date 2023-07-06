Украина и Болгария подписали декларацию о евроатлантическом сотрудничестве

16:36 06 июля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Болгарию 6 июля встретился с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Украина и Болгария , в частности, подписали декларацию о евроантлантическом сотрудничестве.

"Подписали с премьер-министром совместную декларацию, подтверждающую поддержку Болгарией нашей евроантлатической интеграции Мы договорились сегодня значительно активизировать сотрудничество оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе. Будьте уверены, всем полезным опытом безопасности, приобретенным в этой войне, мы обязательно поделимся с партнерами, чтобы наша общая сила стала больше”, — сказал Зеленский.

Обсудили и оборонную помощь, которую Болгария оказывает Украине, отметил президент.

"Конкретные детали передачи текущего оборонного пакета. Рассчитываем на продолжение такого сотрудничества, которое уже помогло защитить многие жизни. Мы еще продолжаем разговор сегодня, в частности, о возобновлении практики и реабилитации украинцев, украинских воинов. Также об обучении в Болгарии военно-медицинского персонала", – сказал Зеленский.

Президент также пригласил Болгарию поучаствовать в восстановлении Украины, в частности, в восстановлении образовательной сферы.



Также Зеленский и Денков обсудили взаимодействие в сфере европейского евроантлатического сотрудничества.

“Уже в этом году мы рассчитываем на начало переговоров по поводу будущего членства Украины в ЕС. Подписали с премьер-министром совместную декларацию, подтверждающую поддержку Болгарией нашей евроантлатической интеграции. Это уже 22-й такой пакет. Это очень важно и очевидно, что большинство в Европе - за общую безопасность”, - сказал Зеленский.

Также стороны обсудили энергетическое сотрудничество.

"Энергетическая независимость и стабильность рынков являются частью архитектуры безопасности каждой страны. Вместе мы способны дать нашим странам больше гарантий стабильности в энергетике и, что немаловажно, ценовой привлекательности для обычных людей, обычных потребителей. Мы должны обезопасить людей от ценовых кризисов", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что рад, что энергетика становится одним из приоритетов сотрудничества между Украиной и Болгарией.