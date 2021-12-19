Украина и Беларусь усиливают границы

17:46 30 Июль Киев, Украина

30 июля пресс-служба МИД Беларуси объявило о соглашении с Украиной. Две страны-соседки договорились об усилении пограничного режима. Это необходимо для того, чтобы избежать напряжений в республике во время избирательной компании.

«Принимая во внимание проведения в данный момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усиления пограничного режима с целью недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», - говорится в сообщении.

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли акции в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в президенты страны. По данным МВД, в Минске задержали более 250 участников акции.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Светлана Тихановська, Сергей Черечень). Двум претендентам - Виктору Бабарыка и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

19 июля действующий глава государства рассказал, что его оппоненты разрабатывают план силового режима свержения власти, и напомнил, что подобные попытки дестабилизации уже предпринимались в истории страны.