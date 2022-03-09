Украина и Афганистан открывают новую страницу в развитии экономических отношений

09:51 13 Октябрь Киев, Украина





В ходе мероприятия обсуждалось текущее состояние отношений между странами и перспективы их развития в будущем. Стороны также подчеркнули необходимость углубления двустороннего сотрудничества и увеличения товарооборота между странами.



По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан Вали Монавара, сегодня и руководство Афганистана, и Украины взаимно заинтересованы в развитии экономических отношений в различных сферах. Заместитель Премьер-министра Украины - Министр стратегической промышленности Украины Олег Уруский провел официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан Вали Монаваром.В ходе мероприятия обсуждалось текущее состояние отношений между странами и перспективы их развития в будущем. Стороны также подчеркнули необходимость углубления двустороннего сотрудничества и увеличения товарооборота между странами.По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан Вали Монавара, сегодня и руководство Афганистана, и Украины взаимно заинтересованы в развитии экономических отношений в различных сферах.



«Афганистан хотел бы открыть новую страницу в сотрудничестве между странами. В настоящее время важными сферами двустороннего сотрудничества являются образование, энергетика и военно-техническое сотрудничество», - сказал г-н Вали Монавар.



Посол также подчеркнул необходимость увеличения официального товарооборота между странами и заверил, что это важная задача его миссии в Украине.



В свою очередь Олег Уруский подчеркнул: Посол также подчеркнул необходимость увеличения официального товарооборота между странами и заверил, что это важная задача его миссии в Украине.В свою очередь Олег Уруский подчеркнул: «Украина сейчас готова к углублению отношений с Афганистаном. Есть политическая воля и значительный потенциал для сотрудничества. Конечно, нынешний официальный уровень торговли между странами недостаточен. Мы должны ставить перед собой более амбициозные цели и добиться еще более высоких показателей сотрудничества ».





Присутствовавший на встрече первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Сергей Тарута подчеркнул:

«Афганистан демонстрирует определенную стабильность, и это открывает более широкий спектр возможностей для развития двусторонних отношений. Недавно было подписано соглашение между Торгово-промышленными палатами двух стран и предусматривается создание Торгово-промышленной палаты. Этот механизм будет способствовать развитию экономических отношений между странами и переходу к заключению конкретных соглашений. Есть потенциал для сотрудничества в строительстве военных, энергетических и инфраструктурных объектов ».

Вице-премьер Олег Уруский также сказал:

«Наша команда готова способствовать развитию двусторонних отношений между странами. Достижение договоренностей в рамках ТПП - хороший знак. В то же время мы ожидаем, что создание Экспортно-кредитного агентства, над которой в настоящее время работает Министерство стратегических отраслей Украины, будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между странами ».



В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Вали Монавар подчеркнул:

«Хочу подчеркнуть, что если раньше речь шла об оказании военно-технической помощи Афганистану, то сегодня руководство страны нацелено на углубление сотрудничества в конкретных сферах, двусторонние проекты".

В ходе переговоров участники встречи договорились о необходимости организации двусторонних рабочих визитов соответствующих делегаций для определения конкретных направлений сотрудничества между странами.