Украина и Афганистан открывают новую страницу в развитии экономических отношений

Заместитель Премьер-министра Украины - Министр стратегической промышленности Украины Олег Уруский провел официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан Вали Монаваром.
В ходе мероприятия обсуждалось текущее состояние отношений между странами и перспективы их развития в будущем. Стороны также подчеркнули необходимость углубления двустороннего сотрудничества и увеличения товарооборота между странами.
По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан Вали Монавара, сегодня и руководство Афганистана, и Украины взаимно заинтересованы в развитии экономических отношений в различных сферах.
В ходе мероприятия обсуждалось текущее состояние отношений между странами и перспективы их развития в будущем. Стороны также подчеркнули необходимость углубления двустороннего сотрудничества и увеличения товарооборота между странами.
По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан Вали Монавара, сегодня и руководство Афганистана, и Украины взаимно заинтересованы в развитии экономических отношений в различных сферах.
Посол также подчеркнул необходимость увеличения официального товарооборота между странами и заверил, что это важная задача его миссии в Украине.
В свою очередь Олег Уруский подчеркнул: «Украина сейчас готова к углублению отношений с Афганистаном. Есть политическая воля и значительный потенциал для сотрудничества. Конечно, нынешний официальный уровень торговли между странами недостаточен. Мы должны ставить перед собой более амбициозные цели и добиться еще более высоких показателей сотрудничества ».
Присутствовавший на встрече первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Сергей Тарута подчеркнул:
Вице-премьер Олег Уруский также сказал:
В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Вали Монавар подчеркнул:
В ходе переговоров участники встречи договорились о необходимости организации двусторонних рабочих визитов соответствующих делегаций для определения конкретных направлений сотрудничества между странами.
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