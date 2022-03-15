Украина и Афганистан договорились о сотрудничестве в сфере образования

Замминистра МОиН Украины Артур Селецкий провел встречу с послом Афганистана в Украине Вали Монаваром, в ходе которой стороны обсудили пути развития сотрудничества в сфере образования и науки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что также заместитель министра выразил уверенность господину послу в продолжении эффективного диалога по активизации сотрудничества между Украиной и Афганистаном в сфере образования. По результатам встречи достигнута договоренность о заключении соответствующего меморандума.
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