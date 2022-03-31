Украина, Грузия и Молдова создали «Ассоциированное трио» для сотрудничества с ЕС

Страны Евросоюза получили от Украины, Грузии и Молдовы предложение о другом виде сотрудничества, обособленном от других стран. Представители Министерства иностранных дел каждой из стран назвали эту инициативу «Ассоциированное трио». Согласно отзыву ЕС – они поддерживают перспективу таких отношений.

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы: Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой в конце июня 2021 года представили в Брюсселе инициативу нового формата сотрудничества — «Ассоциированное трио» — верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю.

Украина, Грузия и Молдова начинают региональное сотрудничество

Все три страны предпочитают двухсторонний формат отношений с Евросоюзом, основанный на соглашениях об ассоциации, подписанных каждой из них с ЕС. При этом для Брюсселя не менее важен и многосторонний формат, то есть сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство» (ВП). Изначально она была направлена на углубление отношений с шестью странами: Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Азербайджаном и Беларусью.

В Брюсселе всегда стремились к возникновению нового измерения — а именно, регионального сотрудничества между самими странами ВП. И «Ассоциированное трио» стало первой такой региональной инициативой в рамках ВП. Этому в Брюсселе однозначно радуются.