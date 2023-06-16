Украина готовится ввести наказание за незаконное пересечение границы во время войны

11:49 25 мая Киев, Украина

В Украине планируют ввести новый закон, предусматривающий наказание для мужчин, которые незаконно покинули страну во время военных действий. Нарушители будут подвергаться наказанию по возвращении в Украину.

Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью.

Он отметил, что в настоящее время в Украине не существует соответствующих наказаний для тех, кто нелегально пересекал границу и потом вернулся в страну.
 
"Мы планируем введение правил и ограничений после окончания войны, чтобы каждый гражданин помнил, что он делал в тяжелое время. В том числе и для тех, кто нелегально покинул страну", - сказал Клименко.
 
По его словам, это будет общая инициатива правительства и парламента, и он уверен, что будет принят соответствующий закон.

Глава МВД также отметил, что в настоящее время изучается международный опыт в этой области и рассматривается вопрос о том, как следует обращаться с гражданами, совершившими однократные нарушения закона.

Он подчеркнул, что такие лица должны нести ответственность за свои действия.
 
"Я думаю, каждый гражданин хочет этого, и государство будет ограничивать их возможности перемещения хотя бы за границу", - добавил Клименко.