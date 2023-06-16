Украина готовится ввести наказание за незаконное пересечение границы во время войны

11:49 25 мая Киев, Украина





Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью.



Он отметил, что в настоящее время в Украине не существует соответствующих наказаний для тех, кто нелегально пересекал границу и потом вернулся в страну. В Украине планируют ввести новый закон , предусматривающий наказание для мужчин, которые незаконно покинули страну во время военных действий. Нарушители будут подвергаться наказанию по возвращении в Украину.Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью.Он отметил, что в настоящее время в Украине не существует соответствующих наказаний для тех, кто нелегально пересекал границу и потом вернулся в страну.

"Мы планируем введение правил и ограничений после окончания войны, чтобы каждый гражданин помнил, что он делал в тяжелое время. В том числе и для тех, кто нелегально покинул страну", - сказал Клименко.

По его словам, это будет общая инициатива правительства и парламента, и он уверен, что будет принят соответствующий закон.



Глава МВД также отметил, что в настоящее время изучается международный опыт в этой области и рассматривается вопрос о том, как следует обращаться с гражданами, совершившими однократные нарушения закона.



Он подчеркнул, что такие лица должны нести ответственность за свои действия.