Украина готовится ввести наказание за незаконное пересечение границы во время войны

В Украине планируют ввести новый закон, предусматривающий наказание для мужчин, которые незаконно покинули страну во время военных действий. Нарушители будут подвергаться наказанию по возвращении в Украину.
Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью.
Он отметил, что в настоящее время в Украине не существует соответствующих наказаний для тех, кто нелегально пересекал границу и потом вернулся в страну.
Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью.
Он отметил, что в настоящее время в Украине не существует соответствующих наказаний для тех, кто нелегально пересекал границу и потом вернулся в страну.
По его словам, это будет общая инициатива правительства и парламента, и он уверен, что будет принят соответствующий закон.
Глава МВД также отметил, что в настоящее время изучается международный опыт в этой области и рассматривается вопрос о том, как следует обращаться с гражданами, совершившими однократные нарушения закона.
Он подчеркнул, что такие лица должны нести ответственность за свои действия.
Глава МВД также отметил, что в настоящее время изучается международный опыт в этой области и рассматривается вопрос о том, как следует обращаться с гражданами, совершившими однократные нарушения закона.
Он подчеркнул, что такие лица должны нести ответственность за свои действия.
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