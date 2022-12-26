Украина готовит санкции против российских силовиков и представителей IТ-сектора

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрит предложения по применению санкций к представителям силовых органов рф и отдельным представителям IТ-сектора.
Об этом сообщает Минэкономики Украины.
По словам первой вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко в санкционный список попали более 1300 представителей силовых органов рф: фсб, службы внешней разведки, нацгвардии рф, мвд рф, судебной власти.
По словам первой вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко в санкционный список попали более 1300 представителей силовых органов рф: фсб, службы внешней разведки, нацгвардии рф, мвд рф, судебной власти.
Также, по словам министра, рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более 500 юридических и физических лиц российской IT-сферы.
Межведомственная рабочая группа также рассмотрела ряд вопросов, направленных на усиление сотрудничества с партнерами Украины и увеличение эффекта санкционного давления:
- отражение странами-партнерами санкций, принятых ранее Украиной;
- исключение получения рф и беларуси товаров критического импорта. В первую очередь – товаров и комплектующих, используемых для производства вооружения и военной техники.
В Минэкономики подчеркнули, что сегодня у соответствующих органов Украины и стран-партнеров есть полное взаимопонимание по ключевым вопросам санкционной политики и происходит обмен информацией.
Кроме того, партнеры оперативно осуществляют проверку предоставленной Украиной информации о, например, западных комплектующих обнаруженных в оружии, которое использует россия, и принимают соответствующие меры.
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