Украина готовит санкции против российских силовиков и представителей IТ-сектора

15:41 26 декабря Киев, Украина

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрит предложения по применению санкций к представителям силовых органов рф и отдельным представителям IТ-сектора.

Об этом сообщает Минэкономики Украины.



По словам первой вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко в санкционный список попали более 1300 представителей силовых органов рф: фсб, службы внешней разведки, нацгвардии рф, мвд рф, судебной власти.

"То есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине и против Украины", — сказала она.

Также, по словам министра, рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более 500 юридических и физических лиц российской IT-сферы.

"Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим путина использует для пропаганды и т.д.", - отметила Свириденко.

Межведомственная рабочая группа также рассмотрела ряд вопросов, направленных на усиление сотрудничества с партнерами Украины и увеличение эффекта санкционного давления:

отражение странами-партнерами санкций, принятых ранее Украиной;

исключение получения рф и беларуси товаров критического импорта. В первую очередь – товаров и комплектующих, используемых для производства вооружения и военной техники.

В Минэкономики подчеркнули, что сегодня у соответствующих органов Украины и стран-партнеров есть полное взаимопонимание по ключевым вопросам санкционной политики и происходит обмен информацией.

"Данные, предоставленные Украиной, имеют продолжение в решениях и действиях союзников. Так, например, частью 9 пакета санкций ЕС, а также санкций, принятых США, было отражение санкций, введенных Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, партнеры оперативно осуществляют проверку предоставленной Украиной информации о, например, западных комплектующих обнаруженных в оружии, которое использует россия, и принимают соответствующие меры.