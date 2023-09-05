Украина готовит пилотов для F-16: первая группа отправлена на обучение

12:37 31 августа Киев, Украина





Об этом объявил спикер командования Воздушных сил ВСУ, Юрий Игнат, во время телемарафона. Первая группа украинских пилотов отправилась на обучение на истребителях F-16, и в Воздушных силах Украины ожидают, что вскоре последуют вторая и третья группы пилотов и инженеров.Об этом объявил спикер командования Воздушных сил ВСУ, Юрий Игнат, во время телемарафона.

"Первая группа уже ушла на обучение. Мы надеемся, что скоро последуют вторая и третья группы", - отметил Игнат.

Он также добавил, что Украина стремится максимально использовать обучающие возможности, предоставленные союзниками, но подчеркнул, что часть пилотов останется на родине для обеспечения надежной защиты воздушного пространства.



Юрий Игнат назвал важным заданием для Украины подготовку инфраструктуры для приема и поддержания истребителей F-16 в сотрудничестве с союзниками.