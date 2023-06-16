Украина готова оказать помощь и рассмотреть обращение о эвакуации с Белгородщины в связи с активными боевыми действиями и внутренними беспорядками.
Граждане России из Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и местные жители восстали против преступной путинской власти и оккупационного режима.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, во время национального телемарафона.
Боевые действия продолжаются, и несколько населенных пунктов на Белгородщине остались без контроля со стороны оккупационной рашистской власти.
Местные жители становятся целью огневой атаки, наносимой из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Бойцы "РДК" и Легиона "Свобода России" защищают своих соотечественников от кремлевского режима и выполняют функцию вооруженной самообороны.
Андрей Юсов отметил, что поддержка повстанцев растет среди местного населения, и Украина готова рассмотреть обращение о возможной эвакуации гражданских лиц с Белгородщины. Он подчеркнул, что количество повстанцев, борющихся против путинского режима, растет, а их действия расширяются.
Ситуация на Белгородщине явно демонстрирует неадекватность центральной власти 'российской федерации'.
Территория россии становится источником хаоса, анархии и безвластия, в то время как на украинских территориях сосредоточено то, что еще сохраняет боеспособность.
Такие конфликты могут распространяться и приобретать масштабы в разных регионах страны, включая столичный регион.
Граждане России из Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и местные жители восстали против преступной путинской власти и оккупационного режима.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, во время национального телемарафона.
Боевые действия продолжаются, и несколько населенных пунктов на Белгородщине остались без контроля со стороны оккупационной рашистской власти.
Местные жители становятся целью огневой атаки, наносимой из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Бойцы "РДК" и Легиона "Свобода России" защищают своих соотечественников от кремлевского режима и выполняют функцию вооруженной самообороны.
Андрей Юсов отметил, что поддержка повстанцев растет среди местного населения, и Украина готова рассмотреть обращение о возможной эвакуации гражданских лиц с Белгородщины. Он подчеркнул, что количество повстанцев, борющихся против путинского режима, растет, а их действия расширяются.
Ситуация на Белгородщине явно демонстрирует неадекватность центральной власти 'российской федерации'.
Территория россии становится источником хаоса, анархии и безвластия, в то время как на украинских территориях сосредоточено то, что еще сохраняет боеспособность.
Такие конфликты могут распространяться и приобретать масштабы в разных регионах страны, включая столичный регион.
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