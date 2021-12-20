Украина готова к возможному вторжению РФ – Данилов

В то время, как переговоры США и РФ о сдерживании продвижения НАТО на восток не дают желаемого для Москвы результата, вдоль украинско-российской границы продолжается увеличение войск российской армии. Угроза военного вторжения не прошла.

В связи с этим вчера, 18 декабря, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что правительство Украины готово к обороне страны, есть подробный план действий для каждого органа власти.

"Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения Российской Федерации", - отметил Данилов.

Если раньше в оборонном процессе планировали задействовать только специальные силы, подчиненные Генеральному штабу, то теперь к защите страны будут все "ведомства, которые имеют к этому отношение". По словам Данилова, не может быть ни одного государственного звена, которое бы не принимало участия в обороне. Никто не будет "смотреть со стороны, чем все это закончится".

А тем временем Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные в соцсетях и данные спутников, говорится в исследовании DFRLab.