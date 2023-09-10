Украина готова к победе. Что для этого нужно - Маляр

07:38 10 сентября Киев, Украина

Главные вопросы на сегодня: как долго продлится эта война, и почему не так быстро продвигаются ВСУ? Ответы на них дала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В интервью Радио Свобода, 9 сентября, она заявила, чтобы победить россиян в войне, Украине нужно много оружия.

"Дух украинской армии не ослабевает, он так же силен, как и в начале войны. И при наличии паритетного, равного с россиянами количества оружия, хотя бы равного, нам бы удалось очень быстро освободить наши территории", - отметила она.

В то же время по словам Маляр, на сегодняшний день у россиян вооружения гораздо больше, и это именно то, что замедляет активность ВСУ.

Она отметила, что украинским защитникам, чтобы освободить все оккупированные территории, нужно дальнобойное оружие, а также противовоздушная оборона, чтобы защитить небо и авиация.

Отдельно она обратила внимание на нехватку боеприпасов.

"Для того, чтобы была понятна разница в боеприпасах: к примеру, восточный фронт, … Там россияне в день выстреливают снарядов иногда в восемь, в 10 раз больше, чем у нас есть возможность сделать то же в ответ. Что это за цифры? На прошлой неделе, например, было 8 тысяч обстрелов с российской стороны. В боеприпасах это 380 тысяч снарядов", - подчеркнула Маляр.

Ранее стало известно, что украинские военные уничтожили три новейших российских танка Т-90М. Прорыв в Донецкой области. Враг понес потери возле села Андреевка.