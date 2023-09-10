Украина готова к победе. Что для этого нужно - Маляр

Главные вопросы на сегодня: как долго продлится эта война, и почему не так быстро продвигаются ВСУ? Ответы на них дала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В интервью Радио Свобода, 9 сентября, она заявила, чтобы победить россиян в войне, Украине нужно много оружия.
В то же время по словам Маляр, на сегодняшний день у россиян вооружения гораздо больше, и это именно то, что замедляет активность ВСУ.
Она отметила, что украинским защитникам, чтобы освободить все оккупированные территории, нужно дальнобойное оружие, а также противовоздушная оборона, чтобы защитить небо и авиация.
Отдельно она обратила внимание на нехватку боеприпасов.
Ранее стало известно, что украинские военные уничтожили три новейших российских танка Т-90М. Прорыв в Донецкой области. Враг понес потери возле села Андреевка.
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