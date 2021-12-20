Украина готова к обмену "всех на всех"

10:35 09 Июль Киев, Украина

формате " всех на всех " и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны . Очередное заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции. По итогам очередного раунда консультаций ТКГ вечером в среду, 8 июля, украинская сторона в ТКГ вновь подтвердила готовность Киева к обмену пленными. Очередное заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции.



" Украина в формате " всех на всех " и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны " , - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента. также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лицговорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.