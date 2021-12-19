Украина готова к любому сценарию развития конфликта с РФ — секретарь СНБО

19:30 25 Март Киев, Украина

Руководитель СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство постоянно держит руку на пульсе, поддерживая контакты с западными партнерами.

Данилов отметил, что "в Украине есть несколько сценариев того, как будут развиваться дальнейшие отношения с Россией, к любому из них Украина готова".

"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию", – сказал Данилов.

По его словам, основными партнерами Украины в настоящее время являются США, Великобритания и Япония. В то же время, отметил он, некоторые страны только делают вид, что поддерживают Украину.