Украина готова к любому сценарию развития конфликта с РФ — секретарь СНБО
19:30 25 Март Киев, Украина
Руководитель СНБО Алексей Данилов
заявил, что ведомство постоянно держит руку на пульсе, поддерживая контакты с западными партнерами.
Данилов отметил, что "в Украине есть несколько сценариев того, как будут развиваться дальнейшие отношения с Россией, к любому из них Украина готова".
"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию", – сказал Данилов.
По его словам, основными партнерами Украины в настоящее время являются США, Великобритания и Япония. В то же время, отметил он, некоторые страны только делают вид, что поддерживают Украину.
"Надо понимать, что мы не одиноки, у нас есть партнеры, и мы постоянно с ними общаемся, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером; а кто только делает вид, что он наш партнер – те, кто заигрывают с Российской Федерацией, также есть", – сказал Данилов.
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