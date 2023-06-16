Украина готова и к обороне, и к контрнаступлению – Милли

13:22 07 июня Киев, Украина

По оценкам США , украинские военные хорошо подготовлены "ко всему, что они делают – выбирая воевать в наступлении или в обороне", заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

"На всей территории Украины, оккупированной россией, наблюдается активность, и боевые действия несколько активизировались", – отметил Милли.

Милли подчеркнул, что предоставленные союзниками учения и оружие хорошо подготовили украинских военных к любым действиям на фронте.

"По нашей оценке, украинские военные хорошо подготовлены к тому, что бы они ни делали - они выбирают воевать в наступлении или в обороне", - сказал генерал.

Милли также отметил, что борьба будет непростой и продлится долго.