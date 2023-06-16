Украина готова и к обороне, и к контрнаступлению – Милли
13:22 07 июня Киев, Украина
По оценкам США
, украинские военные хорошо подготовлены "ко всему, что они делают – выбирая воевать в наступлении или в обороне", заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.
"На всей территории Украины, оккупированной россией, наблюдается активность, и боевые действия несколько активизировались", – отметил Милли.
Милли подчеркнул, что предоставленные союзниками учения и оружие хорошо подготовили украинских военных к любым действиям на фронте.
"По нашей оценке, украинские военные хорошо подготовлены к тому, что бы они ни делали - они выбирают воевать в наступлении или в обороне", - сказал генерал.
Милли также отметил, что борьба будет непростой и продлится долго.
"Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", - сказал он.
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