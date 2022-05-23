Украина готова говорить с Россией о Крыме - глава МИД

Российской Федерации не было выслано официального приглашения принять участие в саммите Крымской платформы, однако Украины готовая в рамках саммита обсудить деоккупацию Крыма.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, Россия взаимодействие с саммитом, который состоится 23 августа, отвергла категорически.
Напомним, Рада соберется в день саммита Крымской платформы. На заседании намерены принять обращение к миру по ситуации с аннексированным Крымом.
Тем временем в Крыму угрожают участникам Крымской платформы. Государствам-участникам саммита обещают "болезненные последствия" и попадание в список недружественных стран.
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