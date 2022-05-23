Украина готова говорить с Россией о Крыме - глава МИД

19:58 17 августа Киев, Украина

Российской Федерации не было выслано официального приглашения принять участие в саммите Крымской платформы , однако Украины готовая в рамках саммита обсудить деоккупацию Крыма.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Официальное приглашение мы не высылали. Но Россия отказалась взаимодействовать с самого начала, когда было публично объявлено о проведении Крымской платформы", - сказал министр.

По словам Кулебы, Россия взаимодействие с саммитом, который состоится 23 августа, отвергла категорически.

"Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, но тема этого разговора может быть только одна - путь и график деоккупации Крыма", - добавил Кулеба.

Напомним, Рада соберется в день саммита Крымской платформы. На заседании намерены принять обращение к миру по ситуации с аннексированным Крымом.



Тем временем в Крыму угрожают участникам Крымской платформы. Государствам-участникам саммита обещают "болезненные последствия" и попадание в список недружественных стран.