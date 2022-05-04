Украина - это часть Запада, НАТО и ЕС должны воспринимать ее именно так - Кулеба

17:26 02 августа Киев, Украина

Пришло время избавиться от названия "постсоветское пространство". Украина является частью Запада. Именно так и следует воспринимать страну, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба

Об этом говорится в статье министра для издания Foreign Affairs, опубликованной на сайте МИД Украины.



По мнению Кулебы, пришло время избавиться от названия "постсоветское пространство", которую используют западные страны для обозначения региона от Центральной Европы до Центральной Азии. Украина является частью Запада. Именно так и следует воспринимать страну, считает глава МИД.

"Время США и европейским союзникам определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - добавил в своей статье Кулеба.

Он отметил, что Украина совместно с Грузией принимают участие в действиях НАТО как партнеры с расширенными возможностями, а совместно с Болгарией, Румынией и Турцией делают важный вклад в безопасность Черноморского региона. Поэтому, подчеркнул министр, США с партнерами следует разработать стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.



Кулеба добавил, что, несмотря на все усилия Украины, ей все же нужна поддержка "со стороны ЕС, НАТО и их государств-членов".