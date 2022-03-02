Украина едет на второй раунд переговоров с Россией. Что известно?

20:12 02 Март Киев, Украина

Украинская делегация примет участие во втором раунде переговоров с Россией. Это подтвердил руководитель фракции «Слуга народа», нардеп Давид Арахамия. Вероятно, переговоры начнутся не раньше утра 3 марта и на них, в частности, будут обсуждаться вопросы прекращения огня.