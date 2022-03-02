Украина едет на второй раунд переговоров с Россией. Что известно?

Украинская делегация примет участие во втором раунде переговоров с Россией. Это подтвердил руководитель фракции «Слуга народа», нардеп Давид Арахамия. Вероятно, переговоры начнутся не раньше утра 3 марта и на них, в частности, будут обсуждаться вопросы прекращения огня.
Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров состоится на территории Беларуси в Беловежской Пуще.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров очертил позиции России на второй раунд переговоров:
- Крым – это часть России
- Признание «Л/ДНР» в пределах Донецкой и Луганской областей
- демилитаризация, «параметры которой еще предстоит обсудить»
- денацификация.
Учитывая перечень требований, озвученных Лавровым, он очень хочет, чтобы его переговорщики последовали за кораблем, рублем и экономикой России. Но, возможно, они немного изменят позицию после сотни-другой сожженной российской техники и еще нескольких тысяч убитых оккупантов.
Второй раунд переговоров состоится на территории Беларуси в Беловежской Пуще.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров очертил позиции России на второй раунд переговоров:
- Крым – это часть России
- Признание «Л/ДНР» в пределах Донецкой и Луганской областей
- демилитаризация, «параметры которой еще предстоит обсудить»
- денацификация.
Учитывая перечень требований, озвученных Лавровым, он очень хочет, чтобы его переговорщики последовали за кораблем, рублем и экономикой России. Но, возможно, они немного изменят позицию после сотни-другой сожженной российской техники и еще нескольких тысяч убитых оккупантов.
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