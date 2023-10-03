Украина достигла функционального поражения ЧФ рф - Минобороны Британии

12:40 03 октября Киев, Украина

Украинским войскам удалось фактически нанести поражение Черноморскому флоту российской федерации, сказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи в выступлении на Варшавском форуме безопасности.



Во время выступления он призвал высоко оценивать военные достижения Украины.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно указывать на Харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина совершила сейчас в Черном море. Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", - отметил Гиппи

Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, министр указал на то, что "каждый дюйм важен".