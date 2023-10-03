Украина достигла функционального поражения ЧФ рф - Минобороны Британии

Украинским войскам удалось фактически нанести поражение Черноморскому флоту российской федерации, сказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи в выступлении на Варшавском форуме безопасности.
Во время выступления он призвал высоко оценивать военные достижения Украины.
Во время выступления он призвал высоко оценивать военные достижения Украины.
Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, министр указал на то, что "каждый дюйм важен".
Ранее британская разведка сообщала, что повреждения Черноморского флота рф после ряда атак серьезные, но локальные. Флот остается способным выполнять свои основные задачи военного времени — наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местные районы безопасности.
Однако, по данным британской разведки, вполне вероятно, что его способность продолжать более широкое региональное патрулирование безопасности и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Также, возможно, ухудшится его способность защищать свои активы в порту и проводить плановое техническое обслуживание.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии