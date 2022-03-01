Украина должным образом выполняет условия безвизового режима

15:07 06 Октябрь Киев, Украина

Представитель Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил, что Европейский союз доволен тем, как Киев выполняет условия для функционирования безвизового режима между Украиной и ЕС.
 
Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий.

Как отметил украинский дипломат, данное заявление было озвучено представителями ЕС во вторник в Брюсселе во время встреч министра юстиции Украины Дениса Малюськи с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам ценностей и прозрачности Верой Йоуровой и комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, которые состоялись перед саммитом Украина-ЕС.
"Важно, что перед началом пленарного заседания саммита руководство Еврокомиссии отметило, что Украина делает все для выполнения требований визовой либерализации, которые были определены Вторым докладом мониторинга. Киев четко выполняет показатели либерализации визового режима. Кроме того, сотрудничество Украины и Евросоюза в сфере реадмиссии лиц находится на должном уровне. Сказанное дает основания утверждать, что Украина должным образом выполняет условия, необходимые для дальнейшего функционирования безвизового режима", - подчеркнул Точицкий.