Украина должным образом выполняет условия безвизового режима

Представитель Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил, что Европейский союз доволен тем, как Киев выполняет условия для функционирования безвизового режима между Украиной и ЕС.
Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий.
Как отметил украинский дипломат, данное заявление было озвучено представителями ЕС во вторник в Брюсселе во время встреч министра юстиции Украины Дениса Малюськи с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам ценностей и прозрачности Верой Йоуровой и комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, которые состоялись перед саммитом Украина-ЕС.
Как отметил украинский дипломат, данное заявление было озвучено представителями ЕС во вторник в Брюсселе во время встреч министра юстиции Украины Дениса Малюськи с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам ценностей и прозрачности Верой Йоуровой и комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, которые состоялись перед саммитом Украина-ЕС.
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