Украина документирует кибератаки рф и передает информацию в МУС

Украина документирует российские кибератаки и передает информацию в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктора Жора.
Следует объединить инструменты санкций, финансовые и технологические против всех, кто принимал участие в этой незаконной агрессии против Украины, хотя бы в киберпространстве, сказал Жора.
По его словам, Украина является первоочередной, но не конечной целью.
По его словам, Украина является первоочередной, но не конечной целью.
США, россия и 23 страны в 2021 году добровольно согласились не проводить кибератак на иностранную критическую инфраструктуру в мирное время, пишет издание.
В мае представители США и Европейского Союза обвинили российское правительство в февральской кибератаке спутниковой компании Viasat Inc. Она привела к сбою связи на большей части территории Украины за несколько часов до вторжения россии.
Согласно исследованию Microsoft Corp., вероятные спонсируемые государством российские хакеры также совершили серию цифровых атак на украинские цели перед военными перемещениями.
Другие атаки типа "отказа в обслуживании" заполонили украинские сервисы веб-трафиком, выводя их из офлайн.
В мае представители США и Европейского Союза обвинили российское правительство в февральской кибератаке спутниковой компании Viasat Inc. Она привела к сбою связи на большей части территории Украины за несколько часов до вторжения россии.
Согласно исследованию Microsoft Corp., вероятные спонсируемые государством российские хакеры также совершили серию цифровых атак на украинские цели перед военными перемещениями.
Другие атаки типа "отказа в обслуживании" заполонили украинские сервисы веб-трафиком, выводя их из офлайн.
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