Украина документирует кибератаки рф и передает информацию в МУС

09:42 26 октября Киев, Украина

Украина документирует российские кибератаки и передает информацию в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктора Жора.

“Мы намерены привлечь за это россию к ответственности после войны. И, возможно, это будет первое судебное преследование первой глобальной кибервойны и киберпреступлений, совершенных с кинетическими операциями и военными преступлениями в Украине", — сказал Жора во время интервью на Конференции по кибербезопасности в Сингапуре.

Следует объединить инструменты санкций, финансовые и технологические против всех, кто принимал участие в этой незаконной агрессии против Украины, хотя бы в киберпространстве, сказал Жора.



По его словам, Украина является первоочередной, но не конечной целью.

"Если Украина не сможет себя защитить, то следующими в этом пункте будут наши ближайшие соседи. Украина защищает мир на поле боя и в глобальном киберпространстве”, - добавил представитель Госспецсвязи.