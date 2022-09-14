Украина добивается внесения "Росатома" в новый пакет санкций ЕС

09:47 14 сентября Киев, Украина

Украина добивается внесения российского "Росатома" в новый пакет санкций Европейского Союза, сообщил Кулеба, рассказывая о деталях восьмого пакета санкций ЕС.

"Украина будет продвигать тезис президента Зеленского о том, что нужно заводить под санкции "Росатом"", - сказал Кулеба.

Министр пояснил, что это стало особенно актуально после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и работники Росатома, которые, в сущности, ведут преступную деятельность.

"Есть все основания применить санкции против них. И есть страны в ЕС, которые против этого. Будем с ними работать”, – заметил министр, не назвав этих стран.

По прогнозу министра новый санкционный пакет ЕС может быть введен быстрее, чем до конца года.



Кулеба признал, что среди некоторых стран ЕС аппетит к новым санкциям угасает и каждый последующий пакет будет даваться сложнее, чем предыдущий, при нынешнем статус-кво. Но, по его словам, "это живой процесс, с ними надо работать" .



Напомним, со второй половины июля Запорожская АЭС находится под регулярными обстрелами, в которых Украина и россия обвиняют друг друга. Работники станции обратились к мировому сообществу с призывом "не допустить непоправимого" и обвинили россию в использовании станции в качестве военной базы, а самих работников станции удерживают в качестве заложников.