Украина добивается внесения "Росатома" в новый пакет санкций ЕС

Украина добивается внесения российского "Росатома" в новый пакет санкций Европейского Союза, сообщил Кулеба, рассказывая о деталях восьмого пакета санкций ЕС.
Министр пояснил, что это стало особенно актуально после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и работники Росатома, которые, в сущности, ведут преступную деятельность.
По прогнозу министра новый санкционный пакет ЕС может быть введен быстрее, чем до конца года.
Кулеба признал, что среди некоторых стран ЕС аппетит к новым санкциям угасает и каждый последующий пакет будет даваться сложнее, чем предыдущий, при нынешнем статус-кво. Но, по его словам, "это живой процесс, с ними надо работать" .
Напомним, со второй половины июля Запорожская АЭС находится под регулярными обстрелами, в которых Украина и россия обвиняют друг друга. Работники станции обратились к мировому сообществу с призывом "не допустить непоправимого" и обвинили россию в использовании станции в качестве военной базы, а самих работников станции удерживают в качестве заложников.
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